747 von PMDG jetzt erhältlich

Precisionmanuals kündigt die Veröffentlichung der speziell für den FSX neu entwickelten Simulation der Boeing 747-400 für Mai an. Die Maschine kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Die PMDG 747-400 existiert schon eine Weile für den FS2004 und es gab auch ein Update um die FS2004 Version FSX kompatibel zu machen. Jetzt macht das “neue Betriebssystem” FSX aber Funktionalitäten möglich, welche bisher rein technisch nicht unterstützt wurden. Dem trägt PMDG jetzt mit einer eigens für den FSX entwickelten Version der Queen Of The Skies Rechnung.