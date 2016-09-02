skyguide nimmt Stellung zu 10vor10 Bericht

Ohne Nennung von Quellen berichtete gestern Abend die Fernsehsendung «10vor10» von SRF über angeblich fehlerhafte Höhenangaben an den verunglückten F/A-18C Piloten.

Die F/A-18C Hornet ist am 29. August 2016 aus noch nicht bekannten Gründen im Sustengebiet abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben. skyguide nimmt zu dem Bericht vom Schweizer Fernsehen von gesternabend in der Sendung 10vor10 Stellung:

Die Schweizer Flugsicherung skyguide kann diese Spekulationen weder bestätigen noch dementieren, da sie über keine Daten besitzt, die im Zusammenhang mit dem Unglück stehen. Die Militärjustiz hat unmittelbar nach dem Unglück alle Aufzeichnungen für die Untersuchung sichergestellt und unter Verschluss genommen, sowohl bei skyguide wie auch bei der Luftwaffe und bei anderen Beteiligten. Die von der Militärjustiz der Schweizer Armee eingeleitete Untersuchung über das Unglück des F/A-18 schliesst alle beteiligten Organisationen ein, so auch skyguide. Einzig die Militärjustiz ist im Besitz der Angaben über den vollständigen Ablauf des Unfallfluges.

Die Kommunikation über die Untersuchung und über allfällige Erkenntnisse liegt wie bei solchen Verfahren üblich einzig bei den Untersuchungsbehörden. Deshalb können sich heute weder skyguide noch weitere Involvierte über mögliche Abläufe und Ursachen des Unglücksfluges äussern.

Für die Schweizer Luftwaffe betreibt skyguide die Flugsicherung an Militärflugplätzen und unterstützt sie bei der Luftverteidigung im schweizerischen Luftraum. Auf operativer und persönlicher Ebene gibt es seit vielen Jahren zahlreiche enge Verbindungen zwischen der Luftwaffe und skyguide. Entsprechend stark bewegt uns dieses Unglück. Die Gedanken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesen schweren Tagen bei der Familie und bei den Freunden des Piloten.

Medienmitteilung skyguide vom Abend des 1. September 2016 / Redaktion