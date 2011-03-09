Zweiter F-35A aus Baulos 1 abgehoben

Am Freitag, dem 4. März 2011, ist der Joint Strike Fighter AF-07 auf dem Werksflughafen von Lockheed Martin in Fort Worth zu seinem Erstflug gestartet.

Lockheed Martin beschleunigt momentan das F-35 Programm, beim AF-07 handelt es sich um die zweite Maschine aus dem Low Rate Initial Production (LRIP) Baulos 1. Die erste Maschine aus diesem Baulos ist Ende Februar in die Flugerprobung gegangen. Der F-35A AF-07 absolvierte von der Naval Air Station Fort Worth seinen ersten Erprobungsflug, der rund eine Stunde und fünfzehn Minuten dauerte. Bei dem F-35A handelt es sich um die CTOL Variante, welche für konventionelle Starts und Landungen ausgelegt ist.