Zweiter A400M trifft in Brize Norton ein

Second A400M Royal Air Force (Foto: Royal Air Force)

Am 27. Februar 2015 ist der zweite A400M der Royal Air Force auf dem Stützpunkt Brize Norton eingetroffen, dies meldete die königliche britische Luftwaffe.

Bei den britischen Streitkräften ist der zweite in Brize Norton eingetroffene A400M Atlas auf die Kennung ZM402 immatrikuliert. Er wird in Zukunft ab dem Einsatzstützpunkt in Oxfordshire eingesetzt. Großbritannien hat zweiundzwanzig A400M in Auftrag gegeben, drei davon fliegen bereits und seit Ende Februar ist nun der zweite A400M in Brize Norton eingetroffen. ZM402 ist eigentlich die dritte Maschine für die Royal Air Force an der zweiten werden momentan in Getafe bei Madrid die Verteidigungssysteme eingebaut. Die Royal Air Force wird mit dem A400M ihre älteren C-130K Hercules ersetzen.