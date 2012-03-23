Zweiter A400M in Serienfertigung

Airbus Military macht beim A400M vorwärts, kürzlich hat der Flugzeugbauer bekannt gegeben, dass die zweite Maschine für Frankreichs Luftwaffe in die Endfertigungsstrasse geführt wurde.

Bei der Maschine handelt es sich um die A400M Baunummer MSN8. Laut einer Pressemeldung von Airbus Military wurden die beiden Tragflächenhälften und der Flügelmittelkasten der zweiten Serienmaschine bereits Mitte Februar zusammengefügt. Inzwischen sind auch die Rumpfsegmente aus Saint Nazaire und Bremen sowie das Seitenleitwerk aus Stade und das Höhenleitwerk aus Tablada in Sevilla für die Endfertigung eingetroffen. Frankreich wird der erste A400M Abnehmer und kann voraussichtlich anfangs nächstem Jahr die ersten beiden A400M Militärtransporter übernehmen. Die Zulassung der Maschine sollte im Verlauf dieses Jahres erfolgen.