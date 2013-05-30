Zweiter A400M für Frankreich vor dem Erstflug

Airbus Military hat kürzlich die Fertigstellung des zweiten Airbus A400M für die französische Luftwaffe bekanntgegeben und den Erstflug auf Ende Monat angekündigt.

Das Flugzeug soll in den nächsten Tagen vom Airbus Military Werksflughafen Sevilla zum Jungfernflug starten (geplant ist der 30. Mai) und im dritten Quartal 2013 an die französischen Luftstreitkräfte übergeben werden. Die offizielle Übergabe der ersten Maschine ist während der Luftfahrtleistungsshow in Paris le Bourget geplant. Bei der zweiten Serienmaschine handelt es sich um die Baunummer MSN008. Frankreich hat 50 Airbus A400M Transportflugzeuge bestellt.