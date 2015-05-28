Zweite modernisierte E-3F für Frankreich fertig

Boeing E-3F AWACS Armée de l´Air (Foto: Armée de l´Air)

Boeing hat am 21. Mai 2015 die Übergabe des zweiten modernisierten Boeing 707 E-3F AWACS Frühwarnflugzeugs an Frankreich bekanntgegeben.

Mit dieser zweiten Auslieferung erreicht die modifizierte französische AWACS Flotte auch gerade die Teileinsatzbereitschaft. Damit die Frühwarnflugzeuge der französischen Armée de l´Air kompatibel zu der USAF und den anderen NATO Ländern bleiben, bringt Frankreich ihre vier AWACS Flugzeuge auf den neusten Stand.

Bei diesem Modernisierungsprogramm werden die vier Boeing E-3F der französischen Luftwaffe auf den Block 40-45 der US Air Force gebracht. Der neue Standard schließt hauptsächlich modernere Computersysteme und mehr Arbeitsplätze ein. Die Änderungen erhöhen die Effektivität des Frühwarnflugzeuges, zudem erlauben die modernen digitalen Datenverbindungen auch verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten mit den eigenen Kampfverbänden.

Die Freund-Feind-Erkennung (IFF) wird zusammen mit dem Transponder ebenfalls auf den neusten Stand gebracht. Durch den Upgrade hat der E-3F nun 14 Arbeitskonsolen, das sind vier mehr als bisher eingebaut waren. Die Umrüstungsarbeiten an den AWACS Flugzeugen werden durch Air France Industries in Zusammenarbeit mit Boeing durchgeführt.