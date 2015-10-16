Zweihundertfünfzigster NH90 ist ausgeliefert

NH90 Helicopter (Foto: NHIndustries)

NH Industries hat am 13. Oktober 2015 die Übergabe des zweihundertfünfzigsten NH90 Hubschrauber bekanntgegeben.

Die Jubiläumsmaschine wurde am Dienstag feierlich an die italienischen Heeresflieger übergeben. Die Übergabe fand an der jährlichen NH90 Betreiberkonferenz statt, die in diesem Jahr auf dem Militärflugplatz Viterbo stattfand.

Die italienischen Streitkräfte betreiben bereits dreißig NH90 TTH und siebzehn NH90 NFH Hubschrauber in der Marineversion.

Der NH90 ist ein mittelschwerer Mehrzweckhubschrauber aus europäischer Fertigung. Der Hubschrauber wird durch zwei Turbinen angetrieben und ist zum größten Teil aus modernsten Verbundwerkstoffen aufgebaut. Der NH90 ist mit einem Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet.