Weniger KC-390 Transporter für Brasilien

Embraer C-390 Millennium FAB (Foto: Embraer)

Embraer muss bei seinem KC-390 Militärtransporter einen weiteren Rückschlag hinnehmen, Brasilien reduziert seine Bestellung um weitere drei Maschinen auf neunzehn.

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer hat am 21. Oktober 2022 bekanntgegeben, dass die Luftwaffe von Brasilien aus Budgetgründen eine weitere Kürzung auf nur noch neunzehn KC-390 Militärtransporter vorgenommen hat. Launch Customer für den KC-390 Militärtransporter waren im April 2009 die brasilianischen Luftstreitkräfte, ursprünglich wollte man 28 Maschinen beschaffen. Embraer hat das Glück, dass sich auch Ungarn, Portugal und Holland für den C-390 Millenium entschieden haben, diese drei Länder haben insgesamt zwölf Maschinen fest bestellt, damit gleichen sie den Bestellungsrücktritt Brasiliens gut aus.

Embraer KC-390 FAB Militärtransporter (Foto: Embraer)

Embraer hat den KC-390 Militärtransporter im April 2009 offiziell lanciert und wollte ihn ursprünglich bereits im Jahre 2013 in die Flugerprobung schicken, der Erstflug erfolgte dann am 3. Februar 2015. Angetrieben wird der KC-390 durch zwei V2500 Triebwerke von International Aero Engines. Die Nutzlast liegt bei 23 Tonnen, der Transporter kann bei Bedarf auch als Tankflugzeug verwendet werden. Kürzlich hat der KC-390 auch gezeigt, dass man ihn mit integrierten Einbauwassertanks auch als Löschflugzeug einsetzen kann. Die brasilianischen Luftstreitkräfte betreiben inzwischen fünf KC-390 Militärtransporter.