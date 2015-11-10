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Weiteres F-35 Baulos gesichert

10.11.2015 RK
F-35C Lightning II
F-35C Lightning II (Foto: US Navy)

Das US Verteidigungsministerium hat ein weiteres F-35 Produktionslos über 55 Maschinen freigegeben, der Auftrag hat einen Wert von 5,395 Milliarden US Dollar.

Es handelt sich im F-35 Programm um das neunte Produktionslos und umfasst 41 F-35A, 12 F-35B und zwei F-35C. Die neu in Auftrag gegebenen Kampfjets sollen bis im Dezember 2017 gebaut werden. Aus dem Baulos sind bei den F-35A sechsundzwanzig für die US Air Force, sechs für Norwegen, sieben für Israel und zwei für Japan bestimmt. Bei den zwölf F-35B sind je sechs für das US Marine Corps und für die Britische Royal Navy bestimmt. Die beiden F-35C werden an die Trägerverbände der US Navy geliefert.

Capturing Aerial Photos of the World’s Most Advanced Jets

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