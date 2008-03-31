Weitere V-22 Osprey Käufe

Das U.S. Air System Command bestellt über die nächsten fünf Jahre 167 Schwenkrotor-Flugzeuge vom Typ Bell V-22 Osprey.

Der Auftrag über 167 V-22 hat einen Marktwert von 10,4 Milliarden US Dollar. Kürzlich konnte das Konsortium Bell Boeing die 100. Maschine des Truppentransporters ausliefern. Die Teilstreitkräfte der USA haben insgesamt den Willen zum Kauf von 458 Maschinen kund getan. Der Folgeauftrag besteht aus 141 MV-22 für das Marine Corps und 26 CV-22 für Spezial Einheiten der Air Force.