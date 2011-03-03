Weitere Tornado Staffeln werden aufgelöst

In Grossbritannien werden zwei weitere Tornado Verbände definitiv aufgelöst, in Marham und Lossiemouth wird je eine Staffel verschwinden.

Die Royal Air Force muss wie alle anderen Truppenteile Grossbritanniens sparen und aktive Verbände auflösen. Ab dem 1. Juni 2011 wird in Marham die XIII Squadron aufgelöst und im schottischen Lossiemouth verschwindet die 14. Staffel. Beide Geschwader sind mit Tornado GR4 Angriffsflugzeugen ausgerüstet. Um Kräfte auf einen Standort zu konzentrieren und damit weitere Kosten sparen zu können, wird die Royal Air Force in einem weiteren Schritt zwei Tornado Geschwader von Lossiemouth nach Marham umsiedeln, dazu wurde von der Royal Air Force noch kein genaues Datum bekannt gegeben.