Weitere Super Cobra für Bahrain

Bell AH-1W Super Cobra U.S. Marine Corps (Foto: U.S. Marine Corps)

Bahrain will weitere Kampfhubschrauber aus den Vereinigten Staaten beschaffen, dabei stehen 24 gebrauchte AH-1W Super Cobra aus Beständen des US Marine Corps zur Disposition.

Die US-amerikanische Exportbehörde für Militärausrüstung hat den Verkauf von 24 Kampfhubschraubern vom Typ Bell AH-1W Super Cobra aus alten Beständen des US Marine Corps and die Streitkräfte von Bahrain bekanntgegeben. Der Verkauf dieser Hubscharuber wurde durch den Kongress bereits genehmigt. Laut einer Pressemeldung aus dem Pentagon soll der Deal einem Wert von rund 350 Millionen US-Dollar entsprechen.

Das US Marine Corps hat ihre letzten AH-1W Super Cobra bereits im Oktober 2020 aus dem operationellen Betrieb genommen und teilweise eingemottet, so stehen viele dieser Kampfhubschrauber zur Disposition. Nun wir Bahrain ihre Cobra Bestände mit zusätzlichen AH-1W ergänzen. Bahrain verfügt über zwölf modernste AH-1Z Kampfhubschrauber, die kürzlich durch Bell ausgeliefert wurden.