Weitere Sukhois Su-30 für Vietnam

Laut einem Zeitungsbericht in der RIA Novosti hat Vietnam einen Kaufvertrag über zwölf weitere Sukhoi Su-30Mk2 unterzeichnet.

Die zwölf neuen Kampfflugzeuge sollen scheinbar zu einem extrem tiefen Kaufpreis von 450 Millionen US Dollar an Vietnams Luftwaffe abgegeben werden. Der Vertrag wurde letzte Woche unterschrieben und die Maschinen sollen zwischen 2014 und 2015 ausgeliefert werden. Vietnam hatte im Frühjahr 2010 bereits 15 Su-27 und drei Su-30 im Dienst gehabt, damals waren noch 20 Bestellungen für die Su-30 offen, die Mittlerweile ausgeliefert wurden. Nach unseren Angaben betreibt das Land rund 38 Flanker Kampfflugzeuge. Bei dem Su-30MK2 handelt es sich um ein zweisitziges Jagdflugzeug das von der bewährten Su-27 Flanker abgeleitet wurde.