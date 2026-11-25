Weitere Pegasus Tanker für Amerika

Erster KC-46A Pegasus für die US Air Force startet in Everett (Foto: Boeing)

Boeing hat von der US Air Force einen Auftrag über 15 weitere Tankflugzeuge des Typs KC-46A Pegasus erhalten.

Mit diesem Zusatzbestellung beläuft sich die Gesamtzahl der weltweit vertraglich vereinbarten oder bereits ausgelieferten Flugzeuge dieses Tankerprogramms auf 203 Stück.

Erster KC-46A Pegasus Tanker wird an die US Air Force ausgeliefert (Foto: Boeing)

Wie Boeing am 24. November 2026 bei der Bekanntgabe des Auftrags mitteilte, wurden bislang 116 KC-46A an die US-amerikanische Luftwaffe, sechs an die japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte und zwei an die israelische Luftwaffe ausgeliefert.

KC-46A Pegasus Japan Air Self-Defense Force (Foto: Boeing)

Nach Angaben von Boeing hat die Flotte der US Air Force seit der Auslieferung des ersten Flugzeugs im Jahr 2019 mehr als 180.000 Flugstunden absolviert. Die Flugstunden kamen unter anderem bei Ausbildungsflügen, operativen Einsätzen und Verlegungen ins Ausland zusammen.

KC-46 Pegasus betankt F/A-18 Hornet (Foto: Boeing)

Neben der Luftbetankung kann die KC-46A auch für Transport- und humanitäre Missionen umgerüstet werden. Als Beispiele für den operativen Einsatz verwies Boeing auf kürzlich durchgeführte Hilfslieferungen sowie gemeinsame Übungen von US-amerikanischen und japanischen Streitkräften.