Weitere Gripen an Thailand übergeben

Saab hat anfangs April drei weitere Saab Gripen Kampfflugzeuge nach Thailand überflogen und der Luftwaffe Thailands übergeben.

Der Überführungsflug führte die drei Gripen von Linköping über Zwischenlandungen in Ungarn, Griechenland, Jordanien, Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Indien nach Thailand. Die ersten sechs Saab Gripen wurden im Februar 2011 nach Thailand überführt. Thailand hat bei Saab zwölf Gripen C/D gekauft und wird damit ihre alten F-5B und Teile der F-5E Flotte ersetzen. Bei den nach Surat Thani überflogenen Maschinen handelt es sich um einsitzige Gripen C Jets, die letzten drei Gripen C werden in der zweiten Jahreshälfte 2013 nach Thailand überflogen.