Weitere F-35 und F-15 für Israel

F-35I Adir Israeli Air Force (Foto: Israeli Air Force)

Israel muss weiter aufrüsten und hat sich dazu entschieden, weitere F-35I Adir und zusätzliche F-15IA Eagle zu kaufen.

Israels Verteidigungsministerium hat die Beschaffung von zusätzlichen Kampfflugzeugen vom Typ F-35I Adir und F-15AI Eagle bekanntgegeben. Die Maschinen werden für den Aufbau von zwei zusätzlichen Jagdgeschwadern verwendet. In der Regel besteht eine Staffel bei der israelischen Luftwaffe aus 25 Maschinen, die Fachwelt geht davon aus, dass Israel je fünfundzwanzig Jets des jeweiligen Typs beschaffen wird.

F-15IA Israeli Air Force (Foto: Israeli Air Force)

Bei der F-15IA handelt es sich um eine Version der neuen F-15EX Advanced Eagle, diese wird auf die Bedürfnisse von Israel angepasst. Israel hat im November 2024 den Kauf von 25 weiteren F-15 Eagle Kampfjets bekanntgegeben. Die Auslieferung dieses Bauloses war zwischen 2031 und 2036 geplant. Aus den News Veröffentlichungen des israelischen Verteidigungsministeriums geht nicht hervor, ob der neue Auftrag für die F-15IA mit dem Auftrag aus dem Jahr 2024 gekoppelt ist. Wir gehen davon aus, dass Israel bis im Jahr 2036 total fünfzig F-15IA beschaffen wird.

F-35I and F-15 Eagle Israeli Air Force with US B-52 Bomber (Foto: Israeli Air Force)

Die israelischen Lightning II Kampfjets tragen die Bezeichnung F-35I und den Namen Adir. Israel hat bislang 50 F-35I bestellt, mit diesem neuen Auftrag erhöht Israel ihre F-35I Adir Bestellung auf 75 Maschinen. Israel hatte für die F-35I Flotte immer eine Zielgröße von 75 Maschinen. Die F-35I unterscheidet sich von der F-35A Lightning II durch Teilsysteme, die in Israel entwickelt wurden und hauptsächlich für den Selbstschutz und die elektronische Kriegsführung verwendet werden.