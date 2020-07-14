Weitere F-35 für Japan

Rollout erste F-35A in Japan (Foto: Lockheed Martin)

Der US-amerikanische Kongress wurde durch das US-Verteidigungsministerium über eine Kaufabsicht von 105 F-35 Kampfjets durch Japan informiert, dieser Auftrag gilt als sicher.

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat den Verkauf von weiteren 63 F-35A und 42 F-35B an die japanischen Luftstreitkräfte gutgeheißen und am 9. Juli 2020 den Kongress über diese Kaufabsicht informiert. Japan hat bereits im Dezember 2018 den Beschaffungswillen über 105 weitere F-35 bekanntgegeben. Mit diesen zusätzlichen F-35 will Japan über die nächsten Jahre ihre Luftstreitkräfte verstärken. Neben zusätzlichen F-35A will Japan nun auch F-35B beschaffen, diese sollen auf modifizierten Helikopterträger der Izumo-Klasse stationiert werden. Ein solches Schiff könnte bis zu 20 F-35B aufnehmen. Falls die Verträge unterzeichnet würden, könnte sich Lockheed Martin als Hauptauftragnehmer über einen zusätzlichen Auftrag im Umfang von 23,1 Milliarden US-Dollar freuen. Wir stufen diese Bestellung als fast sicher ein, denn Japan muss seine Luftwaffe über die nächsten Jahre mit Kampfjets der neusten Generation weiterentwickeln und erneuern.

Lockheed Martin F-35A Lightning II (Foto: Lockheed Martin)

Japan ist ein wichtiger Partner beim F-35 Joint Strike Fighter Programm. Das Land hat im Dezember 2011 42 F-35A Lightning II bestellt, die ersten sechs Maschinen wurden bei Lockheed Martin in Marietta gebaut, die restlichen 38 Flugzeuge werden bei Mitsubishi Heavy Industries in Nagoya endmontiert.

F-35B verlegt auf USS Wasp (Foto: US Navy)

Japan konnte am 23. September 2016 in Marietta offiziell ihre erste F-35A übernehmen. Mit der F-35A sollen die F-4J Phantom Kampfjets ersetzt werden. Bei der F-35A handelt es sich um ein Kampfflugzeug der fünften Generation mit starker Betonung auf die Stealth Eigenschaften.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020