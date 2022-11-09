Weitere F-16 für Bulgarien

F-16V Viper (Foto: Lockheed Martin)

Bulgarien will weitere F-16C/D Fighting Falcon kaufen, das Parlament hat mit grosser Mehrheit der Regierung den Auftrag erteilt, acht weitere F-16 zu beschaffen.

Die bulgarische Regierung hat den Ankauf von acht zusätzlichen Kampfjets des Typs Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon aus dem Block 70 beschlossen. Das Parlament erteilte am Freitag, den 4. November 2022, die für die Transaktion notwendige Zustimmung. Der Marktpreis für eine Beschaffung von acht F-16 Fighting Falcon mit den üblichen Dienstleistungen und einem Teil der Bewaffnung beläuft sich momentan auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon Block 70 (Foto: Lockheed Martin)

Vor drei Jahren hat sich Bulgarien für ein erstes Baulos über acht F-16C/D entschieden. Die ersten Fighting Falcon sollen im Jahr 2025 an Bulgarien geliefert werden. Mit den F-16 wird Bulgarien ihre aus der Sowjetzeit beschafften MiG-29 ersetzen.

Drei Fragen an Capt. Robert Kühni

FW: Kann sich die F-16 heute noch mit Waffensystemen der neusten Generation messen?

RK: Die Hauptkonstruktionsmerkmale der F-16 Fighting Falcon stammen aus den 1970er Jahren. Das Flugzeug wurde ständig weiterentwickelt und kann sich auch heute noch mit den weltbesten Kampfjets messen.

FW: Was ist das Erfolgsrezept dieser Konstruktion?

RK: Die F-16 ist ein relativ kleiner Fighter, der über mehr als vierzig Jahre hinweg fast beliebig ausgebaut und verbessert werden konnte. Der Konstruktion kommt zu Gute, dass die Mikroelektronik immer kleiner und leistungsfähiger wurde und die Triebwerke leisten heute bei gleicher Größe und kleinerem Gewicht ebenfalls viel mehr als noch vor vierzig Jahren, unterstützend kommt dazu, dass der Treibstoffverbrauch erheblich gesenkt werden konnte. Diese drei Hauptfaktoren führten zu der unglaublich langen Marktverweildauer der Fighting Falcon.

FW: Hat die F-16 Fighting Falcon weiter Chancen am Exportmarkt?

RK: Mit mehr als 4.500 verkauften Jets ist die F-16 der unbestrittene Marktführer bei den modernen Kampfflugzeugen von heute. Wenn Lockheed Martin bei der F-16V eine weise Preispolitik fährt, dann sage ich der F-16 Fighting Falcon weitere Exportaufträge voraus, falls der Kaufpreis nicht attraktiv genug ist, dann wird der Marktzyklus bei der F-16 am Ende sein.