Weitere F-16 Fighting Falcon für Chile

Das holländische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass möglicherweise achtzehn weitere F-16 Fighting Falcon an Chile geliefert werden.

Holland lieferte bereits 2006 achtzehn neu aufgefrischte F-16 Fighting Falcon aus eigenen Beständen an die chilenische Luftwaffe. Laut Angaben des holländischen Verteidigungsministeriums sind sich die beiden Länder über eine weitere Lieferung von achtzehn aufgefrischten F-16 Kampfflugzeugen aus holländischen Beständen übereingekommen. Es wird erwartet, dass der Vertrag in Kürze unterschrieben werden kann. Die Kampfflugzeuge werden voraussichtlich ab 2010 an die chilenische Luftwaffe geliefert. Der Auftragswert wird auf einen Marktwert von rund 100 Millionen Euro geschätzt und umfasst auch limitierten Support. Link: Luftwaffe Holland