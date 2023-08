Weitere F-15K für Korea ausgeliefert

Boeing konnte kürzlich zwei weitere F-15K Slam Eagle an die südkoreanische Luftwaffe ausliefern, die F-15 Kampfjets werden nun bald seit vierzig Jahren produziert.

Die ersten F-15A Modelle gingen 1976 an die Einsatzverbände bei der US Air Force , nach bald vierzig Jahren stehen die Jets von McDonnell Douglas immer noch in der Produktion, Boeing hat vor zwei Jahren mit der F-15SE Silent Eagle sogar eine neue Variante vorgestellt, die für weitere 30 Jahre produziert werden könnte. Bei dem F-15K Slam Eagle handelt es sich um eine F-15E Variante, die den neusten Standards entspricht und bis mindesten 2040 zu den modernsten Kampfflugzeugen zählen wird. Südkorea hat bei Boeing insgesamt 61 F-15K bestellt, die letzten dreizehn Maschinen werden bis April 2012 ausgeliefert werden.