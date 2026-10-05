Weitere F-15EX für die USA

F-15EX absolvierte am 2. Februar 2021 ihren Erstflug (Foto: Boeing)

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 22 weitere F-15EX Eagle Kampfflugzeuge gekauft, der Auftrag entspricht einem Wert von 2,38 Milliarden US-Dollar.

Boeing hat diesen Folgeauftrag am 29. September 2026 bekanntgegeben und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass das US-amerikanische Verteidigungsministerium inzwischen 120 F-15EX bestellt hat. Was uns an der Pressemeldung von Boeing ein wenig stört, ist, dass Boeing inzwischen von dem Kriegsministerium (Department of War) spricht. So ändern sich die Zeiten, die USA hat sich unter dem amtierenden Präsidenten von den Grundwerten als verlässliche Demokratie stark abgewendet.

Die F-15EX ist eine stark überabeitete F-15E. Die F-15EX ist mit einem verbesserten Triebwerk ausgestattet und die ganze Avionik mit den dazugehörenden Waffenrechnern und Sensoren sind ebenfalls überabeitet worden. Das Radar bei der F-15EX basiert auf dem APG-82, dieses AESA-Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung wird teilweise bei den US-amerikanischen F-15C/D und F-15E nachgerüstet.

Die Zelle der F-15EX hat eine Lebensdauer von 20.000 Flugstunden und könnte damit bei einem sehr hohen Flugstundenaufkommen von 500 Stunden pro Jahr für 40 Jahre im aktiven Truppendienst verweilen.