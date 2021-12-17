Weitere Eurofighter für Spanien

Spanish Air Force Eurofighter (Foto: Air Force Spain)

Das spanische Kabinett hat am Dienstag, den 14. Dezember 2021, den Kauf von zwanzig weiteren Eurofighter Typhoon bewilligt.

Die zwanzig zusätzlichen Eurofighter sollen als Ersatz für die F/A-18 Hornet auf den kanarischen Inseln verwendet werden. Ab 2025 müssen die F/A-18 der spanischen Luftstreitkräfte altersbedingt langsam ersetzt werden. Der Ersatz für die Flugzeuge auf den Kanaren erfolgt im Rahmen des Halcón Projekts. Spanien ist einer der vier Partner im Eurofighter Programm und hat 73 Eurofighter im Dienst.