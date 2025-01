Weitere Chinook Hubschrauber für die US Army

CH-47F Chinook aus dem Block II (Foto: Boeing)

Die US Army hat bei Boeing vier weitere CH-47F Block II Chinook Hubschrauber bestellt, der Vertrag entspricht einem Wert von 135 Millionen US-Dollar.

Dieser Auftragsvergabe folgt auf die Ankündigung der US-Armee vom Februar 2024, dass sie die Chinook Produktion aus dem Block II Standard weitervorantreiben will. Bislang hat Boeing einen Vertrag für neun CH-47F Block II Chinooks erhalten, die US-Armee will bis zu 465 moderne Chinook Helikopter beschaffen und damit die älteren Modelle ersetzen. Boeing lieferte der US Army im Juni der erste Serienhubschrauber vom Typ CH-47F Block II aus, der zweite Hubschrauber wurde im September der US Army übergeben.

Der CH-47F Hubschrauber aus dem Block II Standard verfügt über ein verbessertes Antriebssystem, dieses führt dazu, dass mehr Kraft auf die beiden Rotoren übertragen werden kann. Durch diese Massnahme kann der CH-47F Helikopter bis zu 1 Tonne mehr Nutzlast mitführen.

Ursprünglich wollte man neue Rotorblätter montieren, diese hätten eine Nutzlaststeigerung von bis zu 1,8 Tonnen ermöglicht. Die Advanced Chinook Rotor Blades (ACRB) sind aus dem Programm gefallen, weil man die Vibrationen nicht in den Griff bekam. Der CH-47F Block II Hubscharuber hat ein moderneres Tanksystem mit einer Tankkammer auf jeder Seite integriert bekommen, dadurch konnte Gewicht eingespart werden.