Weitere CH-47F Chinook für die USA

CH-47F Chinook aus dem Block II (Foto: Boeing)

Die US-amerikanischen Landstreitkräfte haben bei Boeing zwei weitere CH-47F Chinook Hubschrauber aus dem Block II bestellt, diese modernste Chinook Variante wird seit April 2022 gebaut.

Mit diesem neuen Auftrag erhöht die U.S. Army die Bestellmenge für den modernsten CH-47F Chinook Tandemhubschrauber aus dem Block II auf insgesamt sechs Maschinen. Der Auftrag über die zwei Chinook Hubschrauber entspricht laut Boeing einem Wert von 63 Millionen US-Dollar. Die US-amerikanischen Landstreitkräfte betreiben bereits mehr als 190 CH-47F Chinook Hubschrauber und modernisieren mit der modernsten Block II Version die bestehende Flotte.

Der CH-47F aus dem Block II Standard verfügt über ein verbessertes Antriebssystem, dieses führt dazu, dass mehr Kraft auf den Rotor übertragen werden kann. Durch diese Massnahme kann der CH-47F bis zu 1 Tonne mehr Nutzlast mitführen. Ursprünglich wollte man neue Rotorblätter montieren, diese hätten eine Nutzlaststeigerung von bis zu 1,8 Tonnen ermöglicht. Die Advanced Chinook Rotor Blades (ACRB) sind aus dem Programm gefallen, weil man die Vibrationen nicht in den Griff bekam. Der CH-47F Block II Hubscharuber hat ein moderneres Tanksystem mit einer Tankkammer auf jeder Seite integriert bekommen, dadurch konnte Gewicht eingespart werden.