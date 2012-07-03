Weitere C295 Transporter für Polen

Polen hat bei Airbus Military fünf weitere C295 Militärtransporter in Auftrag gegeben. Die mittelschweren Transporter sollen ab Ende dieses Jahres ausgeliefert werden.

Polen betreibt von ursprünglich zwölf gekauften C295 Militärtransportern noch deren elf, einer ging 2008 durch Absturz verloren. Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometer transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt werden.