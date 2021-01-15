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Weitere Boeing Tanker für die US Air Force

15.01.2021 RK
KC-46 Pegasus betankt F/A-18 Hornet
KC-46 Pegasus betankt F/A-18 Hornet (Foto: Boeing)

Boeing hat bekanntgegeben, dass die US-amerikanischen Luftstreitkräfte zwölf weitere KC-46 Tankflugzeuge bestellt haben.

Laut Boeing entspricht dieser Auftrag über zwölf Boeing KC-46A Tankflugzeuge einem Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um das Baulos sechs, die US-Air Force hat inzwischen 79 KC-46A Tanker in Auftrag gegeben. Die erste KC-46A konnte im Januar 2019 an die US Air Force ausgeliefert werden, mittlerweile wurden bereits 42 Tanker dieses Typs an die USA ausgehändigt.

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