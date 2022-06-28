Weitere Black Hawk für die USA

UH-60 Black Hawk (Foto: US Marine Corps)

Lockheed Martin kann sich über einen Milliarden Auftrag für Black Hawk Hubschrauber freuen, die Militärhelikopter sollen über die nächsten fünf Jahre ausgeliefert werden.

In den neuen Auftrag mit einem Wert von 2,3 Milliarden Dollar wurden insgesamt 120 H-60M Black Hawk eingehandelt. Die Bestellung könnte auf bis zu 255 Black Hawk Hubscharuber anwachsen und damit ein Gesamtvolumen von 4,4 Milliarden Dollar erreichen. Die Transporthubschrauber sind für die US-amerikanische Army vorgesehen und können über das Foreign Military Sales Programm auch anderen Armeen zugeführt werden.