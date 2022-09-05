Weitere Bestellungen für KC-46A Tanker

Erster KC-46A Pegasus für die US Air Force startet in Everett (Foto: Boeing)

Boeing kann sich über weitere Bestellungen für das KC-46A Pegasus Tankflugzeug freuen, die Aufträge sollen einem Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar entsprechen.

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat laut eigenen Angaben bei Boeing zwei Folgeaufträge über 19 weitere Boeing KC-46A Pegasus Tankflugzeuge platziert. Der grössere Auftrag umfasst das Baulos 8 für 15 weitere KC-46A Tankflugzeuge im Wert von 2,2 Milliarden Dollar. Diese 15 Maschinen sollen bis am 30. November 2025 im Boeing Werk in Seattle gebaut werden.

Der kleinere Auftrag im Wert von 927 Millionen Dollar beinhaltet vier KC-46A Tankflugzeuge für die israelischen Luftstreitkräfte, diese Flugzeuge sollen bis Ende 2026 ebenfalls in Seattle gefertigt werden.