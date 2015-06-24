Waffensystem der B-2A Bomber wird modernisiert

B-2 Spirit (Foto: USAF)

Die US-amerikanischen Luftstreitkräfte haben Northrop Grumman beauftragt, die Waffensysteme des Tarnkappenbombers B-2A Spirit zu überarbeiten.

Im August 2014 wurde Northrop Grumman mit der Modernisierung des Waffen Management Systems der B-2A Spirit Tarnkappenbomber beauftragt. Der Auftragswert summiert sich auf 102 Millionen US Dollar und schließt die Entwicklungsarbeiten und die Modifikation des Waffensystems ein. Ein erster Lösungsvorschlag wurde im Februar an die US Air Force abgegeben und nun für die Weiterbearbeitung freigegeben. Das Entwicklungsteam bei Northrop Grumman macht sich nun über die nächsten drei Jahre an die Detailplanung dieser Modifikation. Im Vordergrund steht dabei der Einsatz von gelenkten Bomben, die bei der B-2A in Zukunft zusammen mit anderen Waffen gleichzeitig und flexibler zum Einsatz kommen können.