Während Fotoflug abgestürzt

Ein kanadisches Trainingsflugzeug vom Typ CT-114 ist während eines Übungs- und Fotofluges in der nähe seiner Basis abgestürzt.

Der Flugunfall ereignete sich gestern Donnerstag, dem 9. Oktober 2008. Beide Insassen des CT-114 Jets sind beim Absturz ums Leben gekommen. Bei den Insassen handelt es sich um den Piloten und um einen Passagier, beide waren Nichtmitglieder des Kunstflugteams, das auf der Basis stationiert ist und wie die Unglücksmaschine der Staffel 15 angehört. Die Snowbirds befinden sich momentan an einer Flugshow in San Francisco. Der zweite Mann im Cockpit des Übungsflugzeuges fotografierte während 45 Minuten eine Hawk, eine Harvard und eine CT-114 Maschine beim Formationsflug. Über die Unfallursache ist noch nichts Näheres bekannt geworden, offizielle Stellen berichteten, dass die Maschinen im Flug nicht zusammengestossen seien.