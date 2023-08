Vietnam kauft Twin Otter

Die Seestreitkräfte Vietnams haben sechs DHC-6 Twin Otter Series 400 Turboprop Maschinen bestellt.

Der zweimotorige DHC-6 Twin Otter wurde vom kanadischen Flugzeugbauer Viking Air neu aufgelegt und absolvierte am 16. Februar 2010 seinen Jungfernflug. Für die Armee Vietnams wird der Twin Otter Series 400 das erste Flugzeug aus westlicher Produktion sein und für die Seestreitkräfte das erste Flächenflugzeug. Drei von den sechs Maschinen werden die Bezeichnung Guardian 400 erhalten und für die Küstenüberwachungsrolle spezialisiert sein. Die Maschinen können in verschiedenen Transportrollen bis zum VIP Transport benutzt werden und sind mit ihren Schwimmern für Amphibieneinsätze ausgelegt. Die sechs Twin Otter werden zwischen 2012 und 2014 an Vietnam ausgeliefert. Viking Air