Vierter UH-60M für Schweden ausgeliefert

Schweden hat im Mai bei Sikorsky 15 Transporthubschrauber vom Typ UH-60M in Auftrag gegeben, vier wurden bereits ausgeliefert.

Die UH-60M Transporthubschrauber wurden zuerst an die U.S. Army übergeben, die Maschinen werden ab anfangs 2012 nach Linköping überflogen, wo sie für das weitere Training der Einsatzpiloten verwendet werden. Erste Piloten aus Schweden wurden bereits bei der U.S. Army auf das Muster umgeschult. Schweden hat den Kauf von 15 Hubschraubern dieses Typs im Oktober 2010 angefragt und die Kaufverträge wurden im Mai 2011 unterzeichnet. Sikorsky wird alle 15 Hubschrauber für Schwedens Streitkräfte bis im Herbst 2013 fertigen und übergeben.