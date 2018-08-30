Viel Geld für die F-35

F-35A Lightning II US Air Force (Foto: USAF)

Die F-35 Lightning II erhält in den Vereinigten Staaten für das Fiskaljahr 2019 viel Geld zugesprochen, auch andere Flugzeugprogramme erfahren dabei Rückenwind.

Im nächsten Jahr sollen für die drei US-amerikanischen Teilstreitkräfte insgesamt 77 neue F-35 Lightning II gebaut werden, dafür werden im Rüstungsbudget 7.6 Milliarden US Dollar bereitgestellt. Lockheed Martin kann für einen Betrag von 4,2 Milliarden US Dollar 48 F-35A Conventional Take-Off and Landing (CTOL) Varianten bauen, für 20 F-35B Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) sind 2,3 Milliarden US Dollar vorgesehen und 1,1 Milliarden werden für neun F-35C bereitgestellt.

F-35C Lightning II (Foto: US Navy)

Das Budget von 39,5 Milliarden US Dollar sieht die Beschaffung von insgesamt 413 Flugzeugen vor. Das Gesamtbudget für die US-amerikanischen Streitkräfte sieht für das Fiskaljahr Ausgaben von 717 Milliarden US Dollar vor, verglichen mit dem laufenden Jahr sind das 2,4 Prozent mehr.