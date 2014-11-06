Video: F-35C absolviert erste Trägerlandung

Am Montag, den 3. November 2014, setzte um 12 Uhr 18 Ortszeit eine F-35C zum ersten Mal auf einem Flugzeugträger der US Navy auf. Die erste Landung erfolgte auf der Nimitz.

Mit dieser Landung kann das F-35 Programm einen weiteren grossen Meilenstein feiern. Die erste Landung auf der Nimitz gelang Commander Tony Wilson, der am Steuer von Versuchsflugzeug CF-03 sass, knapp eine Stunde später landete Lutenend Cmommander Ted Brickman das Testflugzeug CF-05 auf dem ältesten Träger der US-Navy. CF-03 und CF-05 waren von der Marine Corps Air Station in Yuma, Arizona gestartet und direkt zur Nimitz, die vor San Diego kreuzt, geflogen. Die ersten Trägerversuche mit der F-35C sollen zwei Wochen dauern, neben Starts und Landungen werden auch viele andere Abläufe auf dem Träger überprüft. Die US-Navy möchte die F-35C ab 2018 auf ihren Flugzeugträgern einsetzen.

Video: First Carrier Landing F-35C