Video: F-16 im Tiefflug über Grönland
28.08.2014 RK
Piloten der dänischen Luftwaffe haben auf YouTube einen schönen Video mit Aufnahmen aus dem Cockpit von einer Tiefflugübung über Grönland hochgeladen.Dänemark hat in den 1980er Jahren 77 F-16 beschafft, heute stehen noch 30 Maschinen im Einsatz. Die F-16 Kampfjets der dänischen Luftwaffe wurden immer wieder modernisiert und können noch mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden. Dänemark hat erneut eine Fighter Ausschreibung lanciert, hier hat die F-35 die besten karten.
Dänische F-16 im Tiefflug über Grönland