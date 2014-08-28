Video: F-16 im Tiefflug über Grönland

Dänische F-16 im Tiefflug über Grönland (Foto: Luftwaffe Dänemark)

Piloten der dänischen Luftwaffe haben auf YouTube einen schönen Video mit Aufnahmen aus dem Cockpit von einer Tiefflugübung über Grönland hochgeladen.

Dänemark hat in den 1980er Jahren 77 F-16 beschafft, heute stehen noch 30 Maschinen im Einsatz. Die F-16 Kampfjets der dänischen Luftwaffe wurden immer wieder modernisiert und können noch mindestens bis ins Jahr 2020 betrieben werden. Dänemark hat erneut eine Fighter Ausschreibung lanciert, hier hat die F-35 die besten karten.

Dänische F-16 im Tiefflug über Grönland