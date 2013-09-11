V-22 Osprey als Tankflugzeug

Bell und Boeing schätzen die Marktchancen für einen V-22 Osprey als Tankflugzeug nicht schlecht ein und treiben mit unternehmenseigenen Mitteln die Entwicklung einer Tankerauslegung voran.

Die Osprey wird von dem US Marine Corps eingesetzt und könnte hier auch für die Luftbetankung von F/A-18 Hornet Kampfflugzeugen, diversen Hubschraubern und in naher Zukunft für die F-35B Lightning II herbeigezogen werden. Nach ausführlichen Windkanalversuchen und der Installation eines Schlauchsystems im Frachtraum hat Boeing zusammen mit Bell mit Tankversuchen begonnen, dabei galt es zuerst das Schlauchsystem ordentlich aus- und wieder einfahren zu können. Die MV-22 Osprey wurde zwecks dieser Tests von dem Marine Corps eingemietet. Im August flogen zum Abschluss der ersten Versuchsreihen über einem Luftraum von Texas eine F/A-18C und F/A-18D Hornet nahe zum Betankungskorb, die Geschwindigkeit lag nach Angaben von Boeing bei rund 385 km/h, zu einem Kontakt kam es dabei noch nicht, da die Einflüsse der Luftströmung von den großen Kipprotoren her noch besser untersucht werden müssen.