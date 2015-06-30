Update: Indonesischer Hercules Transporter abgestürzt

Lockheed KC-130B Hercules (Foto: Ariodilah Virgantara)

Heute Mittag ist kurz nach dem Start im indonesischen Medan ein Hercules Transporter abgestürzt, über die Opferzahlen sind noch keine verlässlichen Zahlen bekannt geworden.

Der viermotorige Hercules Militärtransporter startete auf dem Medan-Polonia Airport, der auch als Soewondo Air Force Base bekannt ist, in Richtung Tanjung Pinang-Kidjang Airport. An Bord des Transporters befanden sich zwölf Besatzungsmitglieder. Die Maschine ist um 11 Uhr 48 in Medan gestartet und kurz nach dem Start aus noch unbekannten Gründen über einem Stadtviertel von Medan abgestürzt. Über die Opferzahlen gibt es noch keine verlässlichen Angaben.

Die Maschine startete bei gutem Wetter auf der Piste 23 in südwestlicher Richtung, dabei herrschte eine leichte Brise aus nördlicher Richtung.

Hercules Crash Medan (Foto: via Twitter)

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen viermotorigen Lockheed KC-130B Hercules Militärtransporter, der bei der indonesischen Luftwaffe auf die Kennung A-1310 immatrikuliert war.

Update:

An Bord des Militärtransporters befanden sich neben den zwölf Besatzungsmitglieder scheinbar auch rund 100 Passagiere.

Nach offiziellen Angaben sind mindestens 100 Menschen bei diesem Flugzeugunglück ums Leben gekommen.

METAR zum Unfallzeitpunkt:

WIMM 300530Z 36008KT 9999 SCT018 34/24 Q1011

WIMM 300500Z 36007KT 9999 SCT018 34/24 Q1012

WIMM 300430Z 30003KT 9999 SCT018 34/24 Q1012