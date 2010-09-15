Unterschriftensammlung Pro Flugplatz Dübendorf

Die TASKFORCE FLUGPLATZ DÜBENDORF erhält Unterstützung aus der ganzen Schweiz. AVIApolis ist in der Bevölkerung breit abgestützt.

Die laufende Unterschriftensammlung für das “Manifest PRO Flugplatz Dübendorf” kommt gut voran. Innert kürzester Zeit haben sich Tausende von Bürgerinnen und Bürger aus allen Kantonen der Schweiz für den Weiterbestand des Flugplatzes Dübendorf und das Projekt AVIApolis ausgesprochen. Besonders erfreulich, darunter befinden sich viele Einwohner der direkt betroffenen Anrainergemeinden. Die Aktion, welche schweizweit auf breites Interesse stösst, ist noch am laufen. Unterschriftenbogen können von der Website www.taskforce-flugplatz-duebendorf.ch zum ausdrucken herunter geladen werden. Die Initianten beabsichtigen die Unterschriftenbogen nach Abschluss der Aktion dem Vorsteher des Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Bundesrat Ueli Maurer zu übergeben.

Link: PRO Flugplatz Dübendorf