Ukrainischer Militärtransporter abgestürzt

In der Ostukraine haben Separatisten am Samstag, den 14. Juni 2014, ein Ilyushin 76MD Militärtransporter der ukrainischen Luftstreitkräfte abgeschossen, dabei kamen alle 49 Insassen ums Leben.

Der vierstrahlige Militärtransporter befand sich im Landeanflug auf den Flughafen von Luhansk, als er von Lenkwaffen der pro russischen Rebellen getroffen wurde und abstürzte. In dem Militärtransporter befanden sich neben den neun Besatzungsmitglieder vierzig ukrainische Soldaten, die dabei alle ums Leben kamen. Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen vierstrahligen Ilyushin Il-76MD mit dem Baujahr 1988.