Ukraine ist an Saab Gripen interessiert

Saab Gripen E Luftwaffe Schweden (Foto: Saab)

Die Ukraine will mit Schweden in der Luftrüstung eine enge Kooperation eingehen, dabei könnten bis zu 150 Saab Gripen E an die Ukraine geliefert werden.

Am 22. Oktober 2025 hat sich der ukrainische Präsident Volodimir Selenskyj mit dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson getroffen. Bei diesem Treffen ging es auch um eine enge Kooperation bei der Aufrüstung in der Luft für das kriegsgeplagte Land. Vor einem Gripen E Kampfjet im Saab Werk Linköping informierten die beiden Regierungschefs über das grosse Vorhaben. Die Ukraine könnte in naher Zukunft modernste Saab Gripen Kampfjets für ihre Luftverteidigung einsetzen. Das Land ist an einer engen Kooperation mit Schweden interessiert und möchte bis zu 150 Saab Gripen E beschaffen. Der Preis für die Beschaffung von 150 Gripen E dürfte bei den aktuellen Preisen bei 15 Milliarden US-Dollar liegen.

Saab Gripen E mit METEOR Lenkwaffe (Foto: Saab)

Laut offiziellen Aussagen aus Schweden unterstützt Schweden den Aufbau der künftigen ukrainischen Luftwaffe. Diese neue schwedisch-ukrainische Zusammenarbeit umfasst den Erfahrungs- und Wissensaustausch im Bereich Luftkampf und Luftverteidigung sowie im Einsatz fortschrittlicher Fähigkeiten in diesem Bereich, beispielsweise mit modernen Kampfflugzeugen.

Ukraine ist an Gripen interessiert und unterzeichnet Verträge mit Schweden (Foto: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden)

Ich bin stolz, Präsident Selenskyj in Schweden und Linköping begrüßen zu dürfen. Heute haben wir eine wichtige Absichtserklärung unterzeichnet, die einen Schritt in Richtung eines möglichen umfangreichen Gripen-Exportvertrags markiert – voraussichtlich zwischen 100 und 150 Kampfflugzeuge zum Aufbau einer neuen und sehr starken ukrainischen Luftwaffe. Präsident Selenskyj hatte zudem Gelegenheit, sich persönlich von den beeindruckenden Fähigkeiten des Gripen-Kampfflugzeugs zu überzeugen. Dies wird sowohl die Ukraine als auch Schweden und Europa stärken,

sagt Premierminister Ulf Kristersson.