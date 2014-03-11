USAF erhält modernisierte EC-130H

Der Kommunikationsspezialist L-3 Communications konnte Mitte Februar den ersten für die US Air Force modifizierten EC-130H Hercules übergeben.

Die Maschine wurde an die fünfundfünfzigste Electronic Combat Group, die auf der Davis Montah Air Force Base stationiert ist, ausgeliefert, wo sie seit über dreißig Jahren als Störflugzeug dient. L-3 Communications bringt die Hercules Compass Call momentan auf den neuen Baseline-2 Standard, dieser umfasst eine verbessertes Selbstschutzsystem, Modifikationen an der Störelektronik und eine offenere Systemarchitektur, die weitere Modifikationen und Verbesserungen in Zukunft einfacher machen.