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USA genehmigen F-15 Verkauf an Katar

22.11.2016 RK
F-15SG Eagle
F-15SG Eagle (Foto: Boeing)

Die Vereinigten Staaten haben den Verkauf von F-15 Eagle Kampfjets an den Golfstaat Katar genehmigt.

Falls sich Katar definitiv für die Beschaffung von F-15 Eagle Kampfjets entscheidet, dann würde Boeing die F-15QA auflegen. Es würde sich um eine F-15 Eagle handeln, die ähnlich aufgebaut sein wird wie die F-15SA von Saudi Arabien. Die F-15SA basiert wiederum auf der F-15E Strike Eagle.

Katar möchte insgesamt 72 F-15 Eagle kaufen, dieser Auftrag würde einem Wert von 21,1 Milliarden US Dollar entsprechen. Als Hauptauftragnehmer würde Boeing am meisten von den Arbeiten profitieren, der US-amerikanische Flugzeugbauer fabriziert die F-15 Eagle im einstmaligen McDonnell Douglas Werk St. Louis.

In dem Auftrag ist auch die ganze Bewaffnung der Jets enthalten.

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