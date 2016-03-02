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USA entsendet Boeing B-52 nach Europa

02.03.2016 RK
Boeing B-52H
Boeing B-52H (Foto: USAF)

Am 27. Februar sind drei B-52 Bomber aus den Vereinigten Staaten auf dem spanischen Luftwaffenstützpunkt Morón eingetroffen.

Die Bomber wurden von der US Air Force Base Barksdale für eine grosse Übung nach Europa verlegt. Die drei B-52 Bomber werden an der NATO Übung Cold Response eingesetzt. Die Übung findet im norwegischen Trøndelag statt und wird bis zum 9. März 2016 dauern. Die B-52 Bomber werden für simulierte Angriffe auf Bodenziele im weiträumigen Übungsgebiet verwendet. An der Cold Response 16 nehmen rund 16.000 Armeeangehörige aus zwölf Ländern teil.

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