USA übernimmt weiteren Ocean Sentry

Die US Küstenwache konnte Ende Januar 2012 ihren dreizehnten HC-144A Ocean Sentry von EADS North America, dem Unterauftragnehmer in den USA von Airbus Military, übernehmen.

Die US Küstenwache konnte Ende Januar 2012 ihren dreizehnten HC-144A Ocean Sentry von EADS North America, dem Unterauftragnehmer von Airbus Military in den USA, übernehmen.

Die modernen Küstenüberwachungsflugzeuge von Airbus Military lösen bei der US Coast Guard die alternden HU-25 Guardian Jets und einige HC-130H ab. Die HC-144A Ocean Sentry werden bei Airbus Military in Sevilla gebaut und basieren auf dem leichten CASA CN-235 Transportflugzeug. Die Maschinen stehen bei der US Küstenwache seit April 2009 im uneingeschränkten Einsatz. Die Küstenwache der USA könnte bis zu 36 Ocean Sentry kaufen.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Airbus A380 Produktions Ramp-Up gelungen. Japan wählt F-35A, Dreamliner ZA001 geht in Pension. F-22 Produktion geht dem Ende entgegen.