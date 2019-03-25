US Navy wertet Super Hornet auf

F/A-18F Super Hornet Block III (Foto: Boeing)

Am 20. März 2019 hat die US Navy eine Bestellung für 78 hochgerüstete F/A-18E/F Super Hornet auf den neusten Block III bekanntgegeben.

Für Boeing ist dieser Milliarden schwere Folgeauftrag eine wichtige Stütze für das Super Hornet Programm. Der Festauftrag im Wert von gut 4 Milliarden US Dollar wird in den Fiskaljahren 2018 bis 2021 aktiviert und soll für die Industrie und Zulieferer eine sichere Planungsgrundlage bieten, der Auftrag soll bis im April 2024 abgeschlossen sein. Durch die gebündelten Arbeiten und die lange Auftragsdauer konnten die US Navy und der US-amerikanische Steuerzahler laut Boeing mindestens 395 Millionen US Dollar sparen. Die erste Boeing F/A-18E Super Hornet aus dem Block III soll 2020 an die US Navy geliefert werden.

F/A-18 Advanced Super Hornet (Foto: Boeing)

Bei diesem Auftrag werden über die nächsten fünf Jahre 61 F/A-18E und 17 F/A-18F tiefgehend modernisiert. Die Lebensdauer der auf den Block III Standard hochgerüsteten Super Hornets beträgt 10.000 Flugstunden, das sind 4.000 Stunden mehr als die Flugstundengrenze bei den Super Hornets aus dem Block II Standard. Durch diese wichtige Modifikation an der Zelle erhöht sich die potenzielle Nutzungsdauer der Kampfjets um 10 bis 15 Jahre.

F/A-18 Super Hornet Block III Future Cockpit (Foto: US Navy)

Die Super Hornets aus dem Block III unterscheiden sich von dem Vorgänger durch ein fortschrittlicheres Cockpit, verbesserter Mikroelektronik, die wiederum eine bessere Datenvernetzung mit den internen und externen Waffen- und Kommunikationssystemen zulässt. Die Super Hornet aus dem Block III bekommen auch einen modernen AN/APG-79 AESA Radar von Raytheon und verbesserte Sensoren. Konforme Rumpftanks auf dem Rücken der Super Hornet schaffen Platz für zusätzlichen Treibstoff, dieser führt zu einer verbesserten Reichweite oder einer längeren Verweildauer über dem Angriffsgebiet. Verschiedene Massnahmen sollen auch die Radarsichtbarkeit verringern, hier werden die am Rumpf angepassten Treibstofftanks (Conformal Fuel Tanks) einen entscheidenden Einfluss spielen.