US Navy mustert EA-6B Prowler aus

EA-6B Prowler (Foto: Northrop Grumman)

Northrop Grumman hat die Ausmusterung des Prowler Störflugzeuges bei der US Navy bekanntgegeben.

Der Spezialist für die elektronische Kriegsführung wurde am 27. Juni 2015 auf der Naval Air Station Whidbey Island offiziell verabschiedet. Die EA-6B wurde aus dem trägergestützten Angriffsflugzeug A-6 Intruder weiterentwickelt und diente seit 1971 als Störflugzeug und hoch spezialisiertes Flugzeug für die elektronische Kriegsführung bei den Flugzeugträgerverbänden der US-Navy.

Nach Aussagen von Northrop Grumman hat die EA-6B Prowler am längsten auf den US-amerikanischen Trägern gedient. Die EA-6B wurde bei den US-amerikanischen Seestreitkräfte während den vergangenen Jahren mit der modernen EA-18G Growler ersetzt.

Bei dem US Marine Corps soll die EA-6B noch bis mindestens im Jahr 2019 im Einsatz bleiben.