US Navy kann zwölfte P-8A Poseidon übernehmen

Boeing hat am 25. Oktober 2013 die zwölfte P-8A Poseidon an die US Navy übergeben, die Maschine wurde anschließend vom Boeing Field in Seattle zur Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um die sechste Maschine aus dem zweiten Low Rate Production Baulos, das im November 2011 bei dem US-amerikanischen Flugzeugproduzenten in Auftrag gegeben wurde. Die US Navy hat bei Boeing bereits 37 P-8A Poseidon bestellt, in der Endausbauphase sollen 117 Maschinen dieses Typs bei der US Navy im Einsatz stehen. Mit der P-8A wird der bewährte viermotorige P-3C Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed ersetzt. Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.