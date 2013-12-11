US Navy kann 13. P-8A Poseidon übernehmen

Boeing hat am 4. Dezember 2013 die dreizehnte P-8A Poseidon an die US Navy übergeben, die Maschine wurde anschließend vom Boeing Field in Seattle zur Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um die siebte und letzte Maschine aus dem zweiten Low Rate Production Baulos, das im November 2011 bei dem US-amerikanischen Flugzeugproduzenten in Auftrag gegeben wurde. Die US Navy hat bei Boeing bereits 37 P-8A Poseidon bestellt, in der Endausbauphase sollen bis zu 117 Maschinen dieses Typs bei der US Navy im Einsatz stehen. Mit der P-8A wird der bewährte viermotorige P-3C Orion Seeaufklärer und U-Bootjäger von Lockheed ersetzt. Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.