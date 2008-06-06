US Navy erhält erste EA-18G Growler

Am 3. Juni wurde auf dem Navy Stützpunkt (NAS) Whidebey Island der erste EA-18G Growler feierlich entgegengenommen.

Das neue Angriffs- und Störflugzeug wurde aus der F/A-18E entwickelt und wird die Aufgaben der alt gedienten EA6-B Prowler übernehmen. Die neue, fliegende Elektronik-Plattform benötigt nur noch eine Zweimann-Besatzung, im Prowler wurden noch vier Mann beschäftigt. Die moderne und hoch automatisierte ECM Ausrüstung kann im Growler von einem Waffensystem- ECM- Offizier bedient werden.